Калининградский «Локомотив» разгромил петербургскую «Ленинградку»

Калининградский волейбольный «Локомотив» разгромил петербургскую «Ленинградку» в матче 25 тура женской Суперлиги. Игра прошла в Калининграде 1 марта и завершилась со счётом 3:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первые две партии между командами прошли практически на равных. Они завершились со счётом 25:21 и 26:24 соответственно. Третий сет калининградки взяли с разгромом — 25:8.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» расположился на второй строчке. На данный момент у волейболисток Андрея Воронкова 61 очко. Последнюю перед плей-офф встречу калининградки проведут на выезде. 5 марта железнодорожницы завершат регулярный чемпионат выездом в Краснодар, где сыграют с местным «Динамо». Начало встречи запланировано на 18:00.