«Балтийский Шторм» анонсировал матч с юниорской сборной России по регби

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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«Балтийский Шторм» анонсировал матч с юниорской сборной России по регби в Калининграде. Об этом калининградский клуб написал в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Приходите посмотреть на нас 12 апреля в тест-матче по регби-15 с юниорами сборной России на Сельму — будем рады!» — говорится в сообщении аккаунта команды.

Согласно календарю игр сборной страны до 19 лет, она проведёт две тестовые встречи с калининградскими регбистами. Второй матч запланирован на 16 апреля. Он также пройдёт на стадионе им. Юрия Шуляковского.

В «Балтийском Шторме» рассказали «Новому Калининграду», что на игру с юниорами «выйдет основа, потому что наша команда молодая и средний возраст около 23-х лет, и, при прочих равных, это позволит и им, и нам набраться игровой практики». В клубе также отметили, что самым возрастным игроком в составе является 35-летний арендованный новичок Игорь Снисаренко.

Накануне калининградский регби-клуб презентовал новый командный автобус. На нём клуб планирует ездить на матчи, тренировки и мастер-классы. Им смогут пользоваться в том числе и воспитанники спортивной школы.

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