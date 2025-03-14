Калининградский «Локомотив» проиграл «Уралочке» во втором матче плей-офф

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Локомотив

Калининградский «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралочке-НТМК» во втором матче четвертьфинала женской Суперлиги. Встреча прошла в Нижнем Тагиле в пятницу, 14 марта, и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Калининградские волейболистки смогли взять только первую партию: 18:25. В остальных сильнее оказались соперницы из Екатеринбурга: 25:16, 25:19 и 25:18. Таким образом, «Уралочка» сравняла счёт в четвертьфинальной серии и перевела противостояние в решающую встречу.

Третий матч четвертьфинала Суперлиги между командами пройдёт в Калининграде. Он запланирован на 18 марта. Игра во дворце спорта «Янтарный» начнётся в 18:00.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter