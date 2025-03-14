Калининградский «Локомотив» проиграл «Уралочке» во втором матче плей-офф

Калининградский «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралочке-НТМК» во втором матче четвертьфинала женской Суперлиги. Встреча прошла в Нижнем Тагиле в пятницу, 14 марта, и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Калининградские волейболистки смогли взять только первую партию: 18:25. В остальных сильнее оказались соперницы из Екатеринбурга: 25:16, 25:19 и 25:18. Таким образом, «Уралочка» сравняла счёт в четвертьфинальной серии и перевела противостояние в решающую встречу.

Третий матч четвертьфинала Суперлиги между командами пройдёт в Калининграде. Он запланирован на 18 марта. Игра во дворце спорта «Янтарный» начнётся в 18:00.