В воскресенье «Балтика» сыграет в Тюмени, а в Калининграде — «Ротор»

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В воскресенье, 16 марта, «Балтика» сыграет в Тюмени против одноимённой команды, а в Калининграде — волгоградский «Ротор» с саратовским «Соколом». Обе встречи запланированы на 14:00, говорится в календаре Первой лиги, опубликованном на сайте турнира (0+).

Балтийцы на выезде встречаются с аутсайдером первенства. В матче первого круга на «Ростех Арене» калининградцы оказались сильнее тюменского клуба со счётом 2:1. Это была первая игра Андрея Талалаева после назначения в «Балтику». Сейчас команды располагаются на разных полюсах турнирной таблицы: на первом и последнем месте соответственно.

Волгоградский «Ротор» вынужденно перенёс встречу с саратовским «Соколом» в Калининград. Волжане будут номинальными хозяевами поля, однако для обоих коллективов эта игра будет гостевой. «Ротор» располагается на восьмой строчке таблицы, саратовцы же идут 16-ми. Как сообщил волгоградский клуб, вход на матч в Калининграде будет свободным.

Следующий домашний матч у «Балтики» пройдёт 30 марта. В этот день бело-синие встретятся с песчанокопской «Чайкой», за которую в аренде играют балтийцы Ярослав Арбузов и Владислав Лазарев.

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