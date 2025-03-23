Калининградский «Локомотив» проиграл первый матч женской Суперлиги

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Калининградский «Локомотив» в пяти партиях проиграл «Ленинградке» из Санкт-Петербурга в первом матче полуфинала Суперлиги. 23 марта в первом домашнем матче серии команда Андрея Воронкова уступила со счетом 2:3, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первый сет в упорной борьбе забрали волейболистки из Петербурга. Во второй партии «Локомотив» создал отрыв в самом начале и сохранил его до конца игрового отрезка. Сет номер три также складывался в пользу калининградок. Они имели 8 сетболов, но не смогли их реализовать и проиграли партию со счётом 27:29. В следующем сете волейболистки «Локомотива» получили преимущества с первых розыгрышей и не оставили шансов сопернику, как итог — победа в партии 25:15. В решающей партии в напряженной борьбе сильнее оказались волейболистки из Петербурга. Итоговый счёт по сетам: 22:25, 25:19, 27:29, 25:15, 14:16 в пользу «Ленинградки»

Полуфинальные серии проходят до трёх побед. Следующий матч «Локомотив» — «Ленинградка» состоится во Дворце спорта «Янтарный» 25 марта в 19:00. Далее серия переедет в Санкт-Петербург.

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