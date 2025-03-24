Во вторник «Локомотив» снова встретится с «Ленинградкой» в полуфинале Суперлиги

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Во вторник, 25 марта, калининградский волейбольный «Локомотив» снова встретится с санкт-петербургской «Ленинградкой» в полуфинале женской Суперлиги. Матч также пройдёт во дворце спорта «Янтарный» и начнётся в 19:00 (0+).

В первой игре подопечные Андрея Воронкова уступили соперницам со счётом 2:3. При этом сама игра проходила в равной борьбе. Будущую встречу железнодорожницам нужно выигрывать, чтобы перевести серию в Санкт-Петербург с равным счётом.

Напомним, что полуфиналы Суперлиги проходят до трёх побед. В них могут задействовать пять матчей. В Калининград противостояние вернётся в том случае, если командам для выявления финалиста потребуется решающая встреча. В параллельном противостоянии «Динамо — Ак-Барс» играет с «Заречьем-Одинцово». Первый матч остался за казанским клубом со счётом 3:0.

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