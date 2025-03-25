Калининградский «Локомотив» сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги

Калининградский «Локомотив» во втором матче полуфинала победил «Ленинградку». Игра 25 марта проходила во Дворце спорта «Янтарный» и закончилась со счетом 3:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первую партию в напряженной борьбе забрали волейболистки из Калининграда. По ходу всего сета им приходилось отыгрываться, но в решающий момент подопечные Андрея Воронкова смогли переломить ход партии. Следующий игровой отрезок «Локомотив» провел увереннее и обыграл соперниц со счетом 25:18. Третий сет также остался за волейболистками калининградской команды. Счет в партиях: 29:27, 25:18, 25:23. Победу омрачила травма Валерии Зайцевой. Она покинула поле на носилках в середине третей партии. На момент публикации новости состояние спортсменки неизвестно.

Счет в серии 1:1. В финал Суперлиги проходит победитель трех встреч. Следующая игра состоится в Петербурге 29 марта. Матч начнется в 16:00.