Калининградский «Локомотив» сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Локомотив

Калининградский «Локомотив» во втором матче полуфинала победил «Ленинградку». Игра 25 марта проходила во Дворце спорта «Янтарный» и закончилась со счетом 3:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первую партию в напряженной борьбе забрали волейболистки из Калининграда. По ходу всего сета им приходилось отыгрываться, но в решающий момент подопечные Андрея Воронкова смогли переломить ход партии. Следующий игровой отрезок «Локомотив» провел увереннее и обыграл соперниц со счетом 25:18. Третий сет также остался за волейболистками калининградской команды. Счет в партиях: 29:27, 25:18, 25:23. Победу омрачила травма Валерии Зайцевой. Она покинула поле на носилках в середине третей партии. На момент публикации новости состояние спортсменки неизвестно.

Счет в серии 1:1. В финал Суперлиги проходит победитель трех встреч. Следующая игра состоится в Петербурге 29 марта. Матч начнется в 16:00.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter