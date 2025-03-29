«Локомотив» проиграл 3-й матч полуфинальной серии

Калининградский «Локомотив» в третьем матче полуфинала чемпионата России уступил петербургской «Ленинградке». Игра Суперлиги прошла 29 марта в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 3:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

В начале первой партии волейболистки «Локомотива» заработали преимущество в три очка, но «Ленинградка» быстро сократила отставание и создала свой отрыв. Подопечные Андрея Воронкова смогли отыграть несколько очков, но вернуться в сет им не удалось. Второй игровой отрезок прошел в упорной борьбе, однако сильнее в концовке партии снова оказались игроки «Ленинградки». Третий сет прошел с игровым перевесом петербургских волейболисток. На протяжении всей партии у «Ленинградки» был задел, который они смогли сохранить до конца встречи. Счет по партиям: 25:23, 26:24, 25:20 в пользу команды из Петербурга.

Счет в серии — 2:1 в пользу «Ленинградки». Следующий матч «Локомотив» также проведет в гостях. Игра пройдет 31 марта и начнется в 18:00.