«Балтика» добыла вторую подряд разгромную победу в Первой лиге

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Калининградская «Балтика» добыла вторую подряд разгромную победу в Первой лиге. В матче 26 тура первенства 30 марта команда Андрея Талалаева обыграла песчанокопскую «Чайку» со счётом 4:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Голы были только первые 20 минут игры. Сначала прямым ударом со штрафного на девятой минуте отличился Николай Титков. На 15-й минуте Евгений Чернов удвоил преимущество. Сальвадорец Брайан Хиль на 17-й минуте довёл счёт до разгромного, а затем всё тот же Титков поставил точку в матче. Балтийцы набрали 56 очков после 26 туров и сохранили отрыв от московского «Торпедо» в пять баллов.

Победа над «Чайкой» стала второй подряд разгромной. В игре 25-го тура в Башкортостане калининградцы победили «Уфу» со счётом 6:0. Следует отметить, что в первых пяти матчах после возобновления Первой лиги балтийцы ни разу не пропустили, а забили, в общей сложности, 11 мячей.

Следующая игра у «Балтики» пройдёт на выезде. 6 апреля калининградский клуб в Хабаровске сыграет против СКА. Матч запланирован на 08:00 (0+).

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