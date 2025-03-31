Калининградский «Локомотив» снова сравнял счёт в полуфинале Суперлиги

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградский «Локомотив» снова сравнял счёт в полуфинале волейбольной Суперлиги. В четвёртом матче серии 31 марта «железнодорожницы» на выезде обыграли петербургскую «Ленинградку», сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первую партию калининградки выиграли со счётом 21:25. Команда Андрея Воронкова успешно действовала при блокировании атак «чёрно-жёлтых». Хозяева площадки много ошибались: 9 против 5 у «Локомотива». Второй сет матча стал самым успешным для «Локомотива» в серии. Его «железнодорожницы» взяли со счётом 13:25. При этом 15 очков в партии калининградки взяли в атаках. Заключительный игровой отрезок также остался за волейболистками Воронкова: 18:25. Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» победу калининградского клуба со счётом 0:3 и перевёл полуфинальную серию в заключительный матч.

Второй финалист чемпионата России сезона 202/2025 определится 2 апреля. В параллельном полуфинале казанское «Динамо — Ак-Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» в трёх матчах и получило право сыграть в титульной серии. Финал Суперлиги стартует 7 апреля.

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