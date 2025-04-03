Калининградский «Локомотив» вышел в финал чемпионата России по волейболу

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский «Локомотив» в решающем матче полуфинальной серии чемпионата России победил «Ленинградку». Встреча проходила 3 апреля во Дворце спорта «Янтарный». Счет в серии 3:2 в пользу волейболисток из Калининграда.

В начале первой партии команда Андрея Воронкова создала отрыв благодаря набранным очкам на подаче Эбрар Каракурт. Это преимущество «Локомотив» смог сохранить до конца партии. Уверенная победа со счетом 25:18. Второй сет прошел в упорной борьбе с небольшим перевесом «Локомотива». Решающие розыгрыши в конце партии остались за калининградками, как и сет (25:22). Третий игровой отрезок больше напоминал первую партию. «Локомотив» имел игровое преимущество и уверенно довел матч по победы (25:17). Калининградский клуб победил в пятой игре полуфинала со счетом 3:0 (25:18, 25:22, 25:17). Серия закончилась со счетом 3:2.

«Локомотив» 6-й сезон подряд выходит в финал Суперлиги (в сезоне 2019/20 победитель определялся по итогам регулярного чемпионата из-за распространения COVID-19). В финале калининградские волейболистки встретятся с «Динамо-АК Барс». Это повторение финала прошлого года. Первые две игры пройдут в Казани.

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