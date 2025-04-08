Волейбольный «Локомотив» проиграл первый матч финала чемпионата России (фото)

Калининградский «Локомотив» проиграл «Динамо-Ак Барс» в первой встрече финальной серии Суперлиги. Матч проходил в Казани 8 апреля. Игра завершилась со счетом 3:0 (25:12, 25:21,25:11), сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

С самого начала первой партии «Динамо-Ак Барс» завладело преимуществом и смогло уверенно довести партию до победы (25:12). Вторая партия прошла в упорной борьбе. Игровое преимущество оставалось за волейболистками «Динамо», но «Локомотив» сокращал появляющиеся отрывы. В конце сета казанским волейболистками удалось сделать задел и забрать еще один игровой отрезок себе (25:21). Третья партия прошла без интриги. Команда Андрея Воронкова проиграла ее со счетом 25:11.

Счет в финальной серии 1:0 в пользу «Динамо». Серия проходит до 3 побед. Следующую игру «Локомотив» проведет в Казани 10 апреля. Встреча начнется в 18:30.