«Балтика» реализовала 14 тыс. билетов на воскресный матч с «Сочи»

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Калининградская «Балтика» реализовала 14 тыс. билетов на воскресный матч с «Сочи» (0+). Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

На «Ротех Арене» открыли продажу билетов на второй ярус стадиона. На первом остались свободными места только в секторах А101, С128 и С120.

«Ещё позавчера открыли [второй ярус трибун „Ростех Арены“], низ весь продан. С утра было 14 тыс. реализованных [билетов]», — рассказали в «Балтике».

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Изображение: скриншот доступных мест на секторах стадиона на сайте «Балтики»

Спортивный журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале пишет, что рекорд посещаемости матчей сезона Первой лиги принадлежит «Ротору». На сентябрьский матч с «Балтикой» «Волгоград Арену» посетили свыше 22 тыс. болельщиков. Тот матч калининградский клуб проиграл со счётом 2:1. Ильёв также отметил, что матчи в Калининграде этой весной стали собирать больше зрителей, чем в Волгограде.

«И на „Ростех Арене“ впереди еще один суперматч — „Балтика“ — „Торпедо“. Там будет еще больше. Когда калининградцы два года назад выходили в РПЛ, на игру с „Рубином“ по 5 тысяч рублей продавали даже массажные кресла по периметру», — написал журналист.

После 27 матчей Первой лиги «Балтика» набрала 59 очков и расположилась на первой строчке таблицы. Разрыв между калининградцами и ближайшим преследователем в лице московского «Торпедо» составляет 8 очков. До конца чемпионата осталось семь туров.

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