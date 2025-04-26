Калининградская «Балтика» разгромила «Урал» в 30-м туре Первой лиги

Калининградская «Балтика» разгромила «Урал» в 30-ом туре Первой лиги. Матч прошел 26 апреля в Екатеринбурге. Игра закончилась со счетом 5:2, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Команды начали матч на встречных курсах. На 4-й минуте после подачи Брайан Хиль мог открыть счет, но удар пришелся прямо во вратаря «Урала» Александра Селихова. Спустя 3 минуты команда из Екатеринбурга открыла счет. Тимофей Маргасов после подачи углового переправил мяч в ворота калининградцев. Ответила «Балтика» на 36-ой минуте. После навеса на дальнюю штангу Хиль головой скинул мяч Сергею Пряхину, который замкнул передачу партнера. Через 8 минут калининградская команда вышла вперед. Подачу со штрафного перенаправил в ворота екатеринбуржцев Амир Мохаммад. После перерыва «Урал» сравнял счет. С пенальти отличился Мартин Секулич. Через три минуты «Балтика» снова вышла вперед. Все тот же Амир Мохаммад издали покатил мяч в дальний угол и вывел свою команду вперед. Уже на 70-й минуте Александр Осипов увеличил преимущество балтийцев. После розыгрыша стандартного положения защитник отправил мяч в ворота соперника. И через 16 минут точку в матче поставил Илья Стефанович. Он с левой ноги пробил в дальний угол ворот Александра Селихова. Итоговый счет: 5:2 в пользу «Балтики».

«„Балтика“ уже завтра может выйти в РПЛ. Для этого нужно одно из двух условий: либо „Торпедо“ не выиграет в Грозном, либо „Черноморец“ потеряет очки в Саратове. А „Урал“ после 30-го тура может отъехать из зоны „стыков“ и на 5 очков отстать от второго места. Если даже „шмели“ попадут в ТОП-4, то с игрой в „Угадай мелодию“ им там будет архисложно», — написал в своём телеграм-канале спортивный журналист Сергей Ильёв.

Калининградская команда после 30-и туров Первой лиги с 66-ю очками занимает первое место в таблице. Отрыв от ближайшего конкурента (московского «Торпедо») составляет 12 очков, но они имеют игру в запасе. Следующий матч «Балтика» проведет как раз с «Торпедо» 3 мая. Матч пройдет на «Ростех арене» и начнется в 18:00.