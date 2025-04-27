Талалаев об отсутствии основных футболистов в игре с «Уралом»: мы сильны командой

Андрей Талалаев. Фото: ФК «Балтика»
Андрей Талалаев. Фото: ФК «Балтика»
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«Балтика» сильна как коллектив. Об этом на пресс-конференции после матча с екатеринбургским «Уралом» заявил главный тренер калининградского клуба Андрей Талалаев.

Он отметил, что второй тайм игры с оранжево-чёрными балтийцы провели лучше, чем первый. Это случилось после того, как тренер и футболисты поговорили в перерыве: по словам Талалаева, игроки «Урала» «жёстко играли», что сплотило калининградский коллектив. При этом в матче из-за перебора жёлтых карточек отсутствовали два основных футболиста «Балтики» — защитник Кевин Андраде и полузащитник Андрей Мендель. Их отсутствие на поле удалось компенсировать тоже за счёт командных действий.

«Мы сильны командой — это надо понять. Ни один скаут этого никогда не поймёт, это поймут только люди, которые управляют, внутри процесса находятся. Можно не иметь футболиста в опорной зоне, но иметь команду, которая заменит друг друга, выгрызет, особенно когда чувствует несправедливость. Я горд тем, что у нас команда», — заявил Талалаев.

Тренер привёл в пример ФК «Химки». В прошлом сезоне, когда клубом руководил сам Талалаев, подмосковный коллектив «был командой». Сейчас этого, по мнению менеджера, у «Химок» нет, при том что футболисты «тоже неплохие». Талалаев подчеркнул, что хотел бы оттуда получить «пару игроков, для того чтобы играть в [российской] Премьер-лиге».

«Разница в том, что мои пацаны готовы на всё друг ради друга. Во втором тайме они продемонстрировали это: неплохое качество, хороший выход из обороны в атаку, хороший прессинг. Индивидуально я никогда не сомневался ни в одном из них. <> „Урал“ разозлил нас жёсткой игрой, своим быстрым переходом и немного спорными моментами, которые были по некоторым [судейским] решениям», — резюмировал главный тренер «Балтики».

В матче 30-го тура Первой лиги калининградский клуб в Екатеринбурге обыграл «Урал» со счётом 2:5. Голами отметились Сергей Пряхин, Амир Мохаммад (дважды), Александр Осипов и Илья Стефанович. «Балтика» после 30-и матчей чемпионата с 66-ю очками занимает первое место в таблице. Отрыв от ближайшего конкурента, московского «Торпедо», составляет 12 очков, но они имеют игру в запасе. Следующий матч «Балтика» проведет как раз с «Торпедо» 3 мая. Матч пройдет на «Ростех арене» и начнется в 18:00 (0+).

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