Во вторник «Локомотив» стартует в финале шести Кубка России по волейболу

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Во вторник, 29 апреля, калининградский «Локомотив» стартует в финале шести Кубка России по волейболу. На групповом этапе железнодорожницы сыграют два матча.

29 апреля калининградки в Санкт-Петербурге встретятся с краснодарским «Динамо». Этот матч запланирован на 18:00 (0+). Уже 1 мая «Локомотив» в спорткомплексе СПбГМТУ встретится с «Ленинградкой». Встреча начнётся 18:30 (0+).

В параллельной группе между собой будут играть «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК». Первые два места из каждой группы выходят в полуфинал, который состоится 3 мая. Победителя турнира, как и бронзового призёра, определят 4 мая. Отметим, что действующим обладателем женского Кубка России по волейболу является казанское «Динамо-Ак Барс».

19 апреля «Локомотив» стал победителем женского чемпионата России. Калининградский клуб выиграл три игры подряд и отыгрался со счета 0:2 по матчам с «Динамо-Ак Барс». Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в 2021 и 2022 годах

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