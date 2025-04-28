Во вторник «Локомотив» стартует в финале шести Кубка России по волейболу

Во вторник, 29 апреля, калининградский «Локомотив» стартует в финале шести Кубка России по волейболу. На групповом этапе железнодорожницы сыграют два матча.

29 апреля калининградки в Санкт-Петербурге встретятся с краснодарским «Динамо». Этот матч запланирован на 18:00 (0+). Уже 1 мая «Локомотив» в спорткомплексе СПбГМТУ встретится с «Ленинградкой». Встреча начнётся 18:30 (0+).

В параллельной группе между собой будут играть «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК». Первые два места из каждой группы выходят в полуфинал, который состоится 3 мая. Победителя турнира, как и бронзового призёра, определят 4 мая. Отметим, что действующим обладателем женского Кубка России по волейболу является казанское «Динамо-Ак Барс».