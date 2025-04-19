Калининградский «Локомотив» стал трехкратным чемпионом России по волейболу, обыграв «Динамо-Ак Барс» в финальной серии со счетом 3:2. Решающая встреча серии прошла в Казани 19 апреля. «Локомотив» выиграл её со счетом: 1:3 (21:25, 25:19, 26:28, 20:25), сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первая партия началась с игрового перевеса «Динамо-Ак Барс». Преимущество казанских волейболисток доходило до шести очков (12:6), но «Локомотив» отыграл отставание (17:17) и забрал первый сет решающей игры (21:25). Следующая партия прошла в равной борьбе. В конце игрового отрезка «Динамо» оказалось сильнее. Партия закончилась со счетом: 25:19. Третий сет стал самым «плотным» в этом матче. Разница в счете между командами только один раз доходила до 3 очков (21:18 в пользу «Динамо-Ак Барс»). «Локомотив» перехватил инициативу и выиграл партию, реализовав четвёртый сетбол (26:28). В следующем игровом отрезке подопечные Андрея Воронкова создали задел в 5 очков. Они сохранили это преимущество до финального свистка и стали чемпионками России (20:25). Счет в серии 3:2 в пользу «Локомотива».

«Локомотив» выиграл три игры подряд и отыгрался со счета 0:2 по матчам. Это шестая финальная серия для калининградский волейболисток. Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в 2021 и 2022 годах