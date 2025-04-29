Защитники «Балтики» об уровне российского футбола в изоляции: он просто другой

Евгений Чернов. Фото: Григорий Черепанов / ФК «Балтика»
Евгений Чернов. Фото: Григорий Черепанов / ФК «Балтика»
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Уровень российского футбола из-за отсутствия международных соревнований стал другим, при этом сложно ценить, упал он или вырос. Об этом в интервью изданию «Советский спорт» заявил защитник калининградской «Балтики» Евгений Чернов.

Спортсмен заявил, что оценка уровня отечественного футбола в условиях изоляции является «очень интересным вопросом, очень интересной темой». Он рассказал о своём разговоре с Виктором Онопко, когда спросил его о силе поколений. По словам Чернова, «Савельич» сказал ему «мудрую мысль»: новое поколение российских футболистов не слабее, «оно просто другое».

«И я сейчас это вижу, это действительно так, оно просто другое. Они по-другому к футболу относятся. Не могу оценить, упал уровень, не упал, он просто другой. <...> Зачастую я очень замечаю по высказываниям футболистов, по тому, как вообще в целом люди публично заявляют о том, что они не знают какого-то очень известного футболиста. Иногда, когда вижу футболистов Премьер-лиги, кажется, что моё поколение любит футбол в себе, а они — себя в футболе любят. Возможно, вот эта разница. Опять же, не все. Но то, что я замечаю, что это есть, это факт, сто процентов», — разъяснил спортсмен.

Евгений Чернов перешёл в «Балтику» в январе года. Сам футболист является воспитанником томской «Томи». Его карьерный путь составили такие клубы, как «Газовик» Оренбург, «Химик» Дзержинск, «Енисей», «Зенит», «Тосно» и «Краснодар». В 2023 году футболист присоединился к «Ростову», за который ранее выступал на правах аренды.

«Балтика» после 30-и матчей чемпионата с 66-ю очками занимает первое место в таблице. Отрыв от ближайшего конкурента, московского «Торпедо», составляет 12 очков, но они имеют игру в запасе. Следующий матч «Балтика» проведет как раз с «Торпедо» 3 мая. В этой встрече калининградцы могут досрочно стать победителями Первой лиги и официально вернуться в РПЛ. Матч пройдет на «Ростех арене» и начнется в 18:00 (0+).

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