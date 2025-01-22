«Балтика» арендовала автора двойного «сейва» в матче РПЛ против «Локомотива» (видео)

Калининградская «Балтика» арендовала до конца сезона без права выкупа защитника «Ростова» Евгения Чернова, который дважды спас ворота в матче российской Премьер-лиги против московского «Локомотива». Об этом футбольный клуб сообщил в своих медиа.

Чернов является воспитанником «Томи». Его карьерный путь составили такие клубы, как «Газовик» Оренбург, «Химик» Дзержинск, «Енисей», «Зенит», «Тосно» и «Краснодар». В 2023 году футболист присоединился к «Ростову», за который ранее выступал на правах аренды.

«За ростовчан Евгений в общей сложности провел 120 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и девятью результативными передачами. Мы рады приветствовать Евгения в дружной семье Балтийцев и желаем успехов в нашем клубе!» — представила «Балтика» своего новичка.

Евгений Чернов стал известен широкой публике после двойного спасения в матче восьмого тура российской Премьер-лиги сезона 2019/2020. Тогда «Ростов» на выезде играл против недавнего чемпиона страны «Локомотива». К концу встречи южане вели в счёте.

На последних минутах игры у ворот «Ростова» после ошибки голкипера возникла опасная ситуация. Нападающий железнодорожников Фёдор Смолов отправлял мяч в пустые ворота, но Чернов успел выбить его с ленточки. Впоследствии защитник руками оттолкнулся от земли и спиной заблокировал удар Луки Джорджевича. Действия защитника южан помогли команде Валерия Карпина увезти из Москвы три очка.

Источник: офицальная группа Мир Российской Премьер-Лиги «ВКонтакте»

«Балтика» также объявила о досрочном окончании аренды полузащитника Ивана Зазвонкина. Игрок переехал в Калининград летом 2024 года. Он принял участие в пяти матчах за главную команду и по разу отметился ассистом и голом.

«Также Зазвонкин выступал за вторую команду бело-синих, где провел девять матчей. Мы благодарим Ивана за работу и желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры!» — попрощались калининградцы с футболистом.

В зимнее трансферное окно-2025 в «Балтику» перешёл вратарь из нижегородского «Пари НН» Иван Кукушкин. В декабре калининградский клуб покинули защитники Кирилл Маляров и Илья Калачёв. Тогда же СМИ писали об интересе балтийцев к племяннику экс-игрока мадридского «Реала» и сборной Нидерландов. В январе стан балтийцев также пополнился полузащитником из «Нефтехимика» Максимом Петровым и нападающим сборной Сальвадора Брайаном Хилем.