«Локомотив» обыграл краснодарское «Динамо» в финале шести Кубка России

«Локомотив» обыграл краснодарское «Динамо» в первом матче финала шести Кубка России. Матч прошёл в Санкт-Петербурге 29 апреля и завершился со счётом 1:3.

«Железнодорожницы» бодро начали и взяли первую партию: 15:25. Во втором сете волейболистки «Динамо» перехватили инициативу и оказались сильнее: 25:13. Оставшиеся две партии калининградки забрали себе: 18:25 и 14:25 соответственно.

1 мая «Локомотив» в спорткомплексе СПбГМТУ встретится с «Ленинградкой» в рамках 2-го тура группового этапа. Встреча начнётся 18:30 (0+). Первые два места из каждой группы выходят в полуфинал, который состоится 3 мая. Победителя турнира, как и бронзового призёра, определят 4 мая. Отметим, что действующим обладателем женского Кубка России по волейболу является казанское «Динамо-Ак Барс».