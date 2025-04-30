«Балтика» ожидает установления рекорда посещаемости в матче с «Торпедо»

«Балтика» ожидает установления рекорда сезона Первой лиги по посещаемости в матче с московским «Торпедо» 3 мая. Об этом в своём телеграм-канале написал руководитель пресс-службы калининградского клуба Александр Строк.

Он отметил, что действующий рекорд сезона по посещаемости установили в августе 2024 года. Тогда в Волгограде «Ротор» играл с «Балтикой» и нанёс калининградцам первое поражение в турнире (2:0). По словам руководителя пресс-службы клуба, 3 мая в Калининграде рекорд будет переписан.

«В настоящий момент по количеству реализованных билетов мы уже перевалили за это число. Очевидно, что в субботу будет установлен новый рекорд посещаемости турнира в сезоне 24/25. 25 тысяч мы точно должны собрать, уверен в этом, ведь до матча четверо суток... Также надеюсь, что по итогам сезона именно Калининград станет самым посещаемым городом Первой лиги, все шансы на это имеются», — написал Строк.

Запуск зрителей на арену начнётся в 16:00. На игру планируется открыть все гейты, а гостевых болельщиков, по его словам, будет «порядка двухсот человек». Руководитель пресс-службы также заявил, что перед матчем на трибуне В «Ростех Арены» планируется «масштабный перфоманс».

Калининградская «Балтика» после 30-и матчей чемпионата с 66-ю очками занимает первое место в таблице. Во встрече с московским «Торпедо» калининградцы могут досрочно стать победителями Первой лиги и официально вернуться в РПЛ. Матч пройдет на «Ростех арене» и начнётся в 18:00 (0+).

В 2023 году балтийцы также решали вопрос чемпионства Первой лиги в домашнем матче. Тогда 20 мая калининградцы играли с «Рубином», однако уступили гостям из Казани со счётом 1:0. Фоторепортаж с той встречи можно посмотреть по ссылке.