Калининградский «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России

Фото: ВК Локомотив
Фото: ВК Локомотив
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Калининградский «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России. Во втором матче группового этапа Финала Шести калининградская команда победила «Ленинградку» со счетом 3:0 (25:19, 25:17, 25:10). Матч прошел 1 мая в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первая партия оказалась самой равной. «Локомотив» создал преимущество в начале и довел сет до победы 25:19. Второй игровой отрезок начался со счета 2:3 в пользу «Ленинградки», но это было последнее лидерство в партии команды из Петербурга. Далее подопечные Андрея Воронкова не оставили шансов соперницам (25:17). В следующем сете «Локомотив» не заметил «Ленинградку» и закончил партию с разницей в 10 очков (25:10). Быстрая и уверенная победа команды из Калининграда.

«Локомотив» занял первое место в своей группе Финала Шести. В полуфинале Кубка России калининградская команда сыграет с «Заречье-Одинцово». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 мая.

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