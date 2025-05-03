Калининградский «Локомотив» вышел в финал волейбольного Кубка России. Полуфинальный матч турнира с «Заречьем-Одинцово» прошёл в Санкт-Петербурге 3 мая и завершился со счётом 3:0.

Первая партия вышла самой равной. Её калининградки выиграли 25:21. Во втором сете железнодорожницы были сильнее уже со счётом 25:16. Третья партия закончилась снова в пользу волейболисток Андрея Воронкова: 25:19.

В параллельном полуфинале будут играть казанское «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка». Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье (0+).