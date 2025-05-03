«Балтика» проиграла московскому «Торпедо» в 31-м туре Первой лиги

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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«Балтика» проиграла московскому «Торпедо» в 31-м туре Первой лиги. Матч прошел 3 мая на «Ростех Арене» и закончился со счетом 0:1 в пользу «Торпедо», сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первый тайм прошел с преимуществом калининградской команды. Моменты были у ворот как одной, так и другой команды. На 39-й минуте «Балтика» могла открыть счет, но мяч после удара Сергея Пряхина прошел в сантиметрах от штанги. Во втором тайме команда Андрея Талалаева продолжила давление на ворота соперника. Однако на 57-й минуте «Торпедо» выбежало в контратаку, после паса в разрез Ейсон Гусман реализовал выход один на один. В дальнейшем «Балтика» провела большую часть времени у ворот московской команды. Калининградцы создали один из самых опасных моментов под конец игры. После удара с лету из-за пределов штрафной мяч из-под перекладины достал голкипер «Торпедо».

На стадионе присутствовали 30112 болельщиков. Это рекорд посещаемости матчей Первой лиги в сезоне 24/25. После 31-го тура «Балтика» имеет 66 очков и сохраняет первое место в таблице. Следующий матч калининградская команда проведет против «Черноморца». Игра состоится 10 мая в Новороссийске (0+).

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