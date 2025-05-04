«Локомотив» впервые в истории стал победителем Кубка России по волейболу. В финале калининградская команда победила «Динамо-Ак Барс» со счетом 3:2 (25:12, 23:25, 25:15, 20:25, 15:10). Игра прошла в Санкт-Петербурге 4 мая, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первая партия началась со счета 1:3 в пользу казанской команды. После этого «Локомотив» позволил набрать соперницам всего 9 очков и уверенно забрал сет (25:12). Второй игровой отрезок прошел с игровым преимуществом «Динамо-Ак Барса». Под конец сета счет был 14:20, калининградские волейболистки смогли сократить отставание до минимума, но спасти партию не удалось (23:25). Третий сет был похож на первый игровой отрезок. «Локомотив» вновь перехватил инициативу. В начале партии они создали отрыв, который удалось развить и сохранить до конца сета (25:15). Четвертая партия началась с небольшого преимущества «Локомотива». Однако в середине сета «Динамо» отыграло отставание и вышло вперед. Концовка партии осталась за казанской командой (20:25). Решающий сет «Локомотив» начал со счета 4:0. Подопечные Андрея Воронкова сохранили преимущество и довели матч до победы (15:10).

«Локомотив» стал победителем Кубка России в первый раз в истории. Ранее лучшим результатом было второе место в 2021 и 2022 годах. В апреле калининградская команда стала трехкратным чемпионом России. В финальной серии они победили все тот же «Динамо-Ак Барс».