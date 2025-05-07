Главного тренера «Балтики» Талалаева снова дисквалифицировали на одну игру

Главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева снова дисквалифицировали на одну игру. Он пропустит матч с «Черноморцем» в Новороссийске в 32-м туре Первой лиги. Об этом сообщил руководитель пресс-службы калининградского клуба Александр Строк в своём телеграм-канале.

«Андрей Викторович пропустит только матч против „Черноморца“. В единоличном рассмотрении КДК РФС решил не применять дополнительную дисквалификацию к главному тренеру нашей главной команды», — написал Строк.

Спортивный журналист и эксперт по Первой лиги Сергей Ильёв в своём телеграм-канале отметил, что «был риск, что коуча лидера первенства могут забанить на долгий срок, но в КДК сочли, что ничего вопиющего он не совершил. О чем свидетельствует и запись в протоколе: „Обращение к судье в конфронтационной манере без использования ненормативной лексики“».

Андрей Талалаев получил красную карточку в матче с «Торпедо» в 31-м туре Первой лиги. Тот матч калининградцы проиграли со счётом 0:1 и отложили вопросы о чемпионстве и возвращении в РПЛ минимум до следующей встречи.