Главного тренера «Балтики» Талалаева снова дисквалифицировали на одну игру

Фото: Григорий Черепанов / ФК «Балтика»
Фото: Григорий Черепанов / ФК «Балтика»
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Главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева снова дисквалифицировали на одну игру. Он пропустит матч с «Черноморцем» в Новороссийске в 32-м туре Первой лиги. Об этом сообщил руководитель пресс-службы калининградского клуба Александр Строк в своём телеграм-канале.

«Андрей Викторович пропустит только матч против „Черноморца“. В единоличном рассмотрении КДК РФС решил не применять дополнительную дисквалификацию к главному тренеру нашей главной команды», — написал Строк.

Спортивный журналист и эксперт по Первой лиги Сергей Ильёв в своём телеграм-канале отметил, что «был риск, что коуча лидера первенства могут забанить на долгий срок, но в КДК сочли, что ничего вопиющего он не совершил. О чем свидетельствует и запись в протоколе: „Обращение к судье в конфронтационной манере без использования ненормативной лексики“».

Андрей Талалаев получил красную карточку в матче с «Торпедо» в 31-м туре Первой лиги. Тот матч калининградцы проиграли со счётом 0:1 и отложили вопросы о чемпионстве и возвращении в РПЛ минимум до следующей встречи.

Напомним, что этой весной Талалаева дисквалифицировали уже второй раз. В марте тренер получил красную карточку якобы за толчок помощника главного судьи. Менеджера «Балтики» удалили в концовке матча 23 тура Первой лиги. Затем Контрольно-дисциплинарная комиссия отстранила главного тренера калининградцев на одну игру.

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