Талалаев: «Я на 99% уверен, что „Балтика“ закончит чемпионат на первом месте»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев уверен, что его команда завершит сезон Первой лиги 2024/2025 в статусе чемпиона. Об этом он заявил в интервью спортивному изданию «Чемпионат».

Талалаева спросили, принципиально ли для него занять первое место во втором дивизионе. Тренер ответил, что российский футбол не стоит на месте. Главным конкурентом за чемпионство для балтийцев является московское «Торпедо». По его мнению, оставшиеся матчи для автозаводцев будут сложными, тем более что в 33-м туре Первой лиги они играют с мотивированным «Сочи». Игра должна быть серьёзной для обоих клубов: южане стремятся попасть в зону стыковых встреч.

«Я на 99% уверен, что „Балтика“ закончит чемпионат на первом месте. Я говорил иностранцам, что при решении задачи отпущу их на неделю раньше домой. Перерыв между сезонами у нас получится очень коротким. Времени на подготовку будет немного — уже 19 июля стартует чемпионат РПЛ. Думаю, сейчас мы найдём какие-то компромиссы между стремлением к максимализму и правильной, грамотной подготовкой к новому сезону», — заявил наставник.

На вопрос, насколько серьёзное усиление требуется «Балтике» перед возвращением в РПЛ, Талалаев ответил, что не является сторонником больших перемен. Так, зимой тренер заявлял, что в клуб нужно купить трёх-четырёх футболистов, и тогда такую же цифру можно озвучить и на летнюю трансферную кампанию. «Сейчас планы немножко изменились, однако обсуждать их публично я не собираюсь», — подытожил Андрей Талалаев.