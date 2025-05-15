В символическую сборную сезона 2024/2025 вошли четыре игрока «Локомотива»

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Локомотив

В символическую сборную волейбольного сезона 2024/2025 в России вошли четыре игрока калининградского «Локомотива». Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале Суперлиги.

Женская сборная сформирована из восьми волейболисток. Наполовину эта команда состоит из калининградских спортсменок. В неё попали диагональная Эбрар Каракурт, блокирующая Дарья Киселёва, связующая Ирина Филиштинская и доигровщица Ирина Воронкова.

«В списке те, кто чаще всего становился лучшим в турах предварительного этапа и плей-офф #PariСуперлиги по мнению нашей экспертной коллегии», — отметила лига. Так, Каракурт признавали лучшей девять раз, Киселёву — три, Воронокву — семь, а Филиштинскую — четыре. Помимо них, в команду сезона попали также Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»), Анна Мельникова («Ленинградка»), Бранка Тица («Уралочка-НТМК») и Мария Бибина («Динамо-Ак Барс»).

В начале мая «Локомотив» стал победителем Кубка России в первый раз в истории. Ранее лучшим результатом было второе место в 2021 и 2022 годах. В апреле калининградская команда стала трехкратным чемпионом России. В финальной серии они победили «Динамо-Ак Барс». Регулярный чемпионат сезона 2024/2025 «Локомотив» завершил на втором месте.

5 мая стало известно, что турецкая диагональная нападающая Эбрар Каракурт покинула калининградский «Локомотив». Она переехала в Калининград в 2023 году. До этого турецкая волейболистка выступала за «Вакыфбанк» и «Тюрк Хава Йоллары».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter