В символическую сборную сезона 2024/2025 вошли четыре игрока «Локомотива»

В символическую сборную волейбольного сезона 2024/2025 в России вошли четыре игрока калининградского «Локомотива». Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале Суперлиги.

Женская сборная сформирована из восьми волейболисток. Наполовину эта команда состоит из калининградских спортсменок. В неё попали диагональная Эбрар Каракурт, блокирующая Дарья Киселёва, связующая Ирина Филиштинская и доигровщица Ирина Воронкова.

«В списке те, кто чаще всего становился лучшим в турах предварительного этапа и плей-офф #PariСуперлиги по мнению нашей экспертной коллегии», — отметила лига. Так, Каракурт признавали лучшей девять раз, Киселёву — три, Воронокву — семь, а Филиштинскую — четыре. Помимо них, в команду сезона попали также Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»), Анна Мельникова («Ленинградка»), Бранка Тица («Уралочка-НТМК») и Мария Бибина («Динамо-Ак Барс»).

В начале мая «Локомотив» стал победителем Кубка России в первый раз в истории. Ранее лучшим результатом было второе место в 2021 и 2022 годах. В апреле калининградская команда стала трехкратным чемпионом России. В финальной серии они победили «Динамо-Ак Барс». Регулярный чемпионат сезона 2024/2025 «Локомотив» завершил на втором месте.

5 мая стало известно, что турецкая диагональная нападающая Эбрар Каракурт покинула калининградский «Локомотив». Она переехала в Калининград в 2023 году. До этого турецкая волейболистка выступала за «Вакыфбанк» и «Тюрк Хава Йоллары».