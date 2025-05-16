Нападающая «Локомотива» Ксения Парубец взяла паузу в игровой карьере

Нападающая калининградского «Локомотива» Ксения Парубец взяла паузу в игровой карьере. Об этом волейбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.
«Благодарим Ксюшу за вклад в победы команды, за характер и упорство! За эмоции и крепость духа! Мы рады, что ты выиграла в „Локо“ свое первое золото чемпионата России! Желаем скорее вылечить все травмы. И пусть сбываются новые мечты! До новых встреч, Ксюша!» — попрощался «Локомотив».Ксении Парубец 30 лет. Она присоединилась к калининградскому «Локомотиву» в 2022 году. В прошедшем сезоне волейболистка стала чемпионкой России в составе калининградок. Ранее «Локомотив» покинула турецкая диагональная Эбрар Каракурт.