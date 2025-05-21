Диагональная нападающая из Доминиканы Алондра Тапиа покинула калининградский «Локомотив». Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

«Алондра Тапиа покидает нашу команду. Благодарим ее за вклад в успехи „Локомотива“, самоотдачу, позитив! Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — попрощался «Локомотив».

Тапиа переехала в Калининград зимой 2025 года. До перехода в «Локомотив» она выступала за китайский «Тяньцзинь Бохай Бэнк», перуанский «Депортиво Хеминис де Комас», японский «Фурукава Гакуэн Хай Скул» и доминиканский «Ла-Вега». За калининградцев диагональная провела 13 партий в четырёх матчах.

Ранее «Локомотив» покинули турецкая диагональная Эбрар Каракурт и доигровщица Ирина Воронкова. Ксения Парубец, присоединившаяся к «Локомотиву» в 2022 году, взяла паузу в игровой карьере.