В Калининграде впервые проходит этап Профессиональной парусной лиги (фото)

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Фото: сайт правительства Калининградской области

Калининград впервые принимает этап Профессиональной парусной лиги (0+). Стартовая фаза трёхсерийного турнира среди сильнейших яхтсменов сборной России проводится в акватории Верхнего озера с 7 по 11 июня, сообщила пресс-служба областного правительства.

В гонках с пересадкой в течение трех дней, с 9 по 11 июня, принимают участие 40 атлетов, представляющих все десять олимпийских дисциплин парусного спорта. Запланировано до 30 скоротечных гонок на пяти спортивных яхтах международного класса J70. В экипажах — молодёжь, победители национальных первенств, призёры континентальных и мировых соревнований, многократные участники Олимпийских игр.

Помимо основной программы, впервые внедрён фиджитал формат. Это симбиоз реальных и виртуальных гонок — пока одна группа соревнуется на воде, другая демонстрирует свои навыки в виртуальной гонке. Два быстрейших экипажа в третий день проведут отдельную дуэль на воде в формате «матч-рейс».

Калининградские спортсмены не представлены в гонках, вместе с местными специалистами и тренерами они задействованы в организации соревнований.

Финалы состоятся в среду, 11 июня в 12:00. Стать зрителями могут все желающие. Ориентир — видовой мол со стороны улицы Пролетарской.

Следующие этапы Профессиональной парусной лиги примут Екатеринбург и Санкт-Петербург.

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