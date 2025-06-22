Два состава «Локомотива» взяли медали на этапе ЧР по пляжному волейболу в Казани

Два состава калининградского «Локомотива» взяли медали на шестом этапе чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова завоевали бронзу. В матче за третье место они встретились с Анной Беловой и Юлией Абалакиной из московской «Академии-2». Игра закончилась со счётом 2:0.

В финальном противостоянии Мария Егорова и Мария Лазуренко уступили дуэту из столичного «Динамо» Надежде Макрогузовой и Екатерине Шевцовой. Матч закончился со счётом 1:2 в пользу москвичей. В итоге у железнодорожниц второе место на казанском этапе чемпионата России по пляжному волейболу.

«Уже на следующей неделе в Зеленоградске у Егоровой и Лазуренко при поддержке своих болельщиков будет возможность взять реванш!» — сообщил «Локомотив».