Калининградская «Балтика» узнала своих соперников по групповому этапу Кубка России по футболу сезона 2025/2026. Жеребьёвка стадии прошла 29 июня в Москве, сообщается на официальном сайте РФС.

Подопечные Андрея Талалаева начнут турнир в так называемом «Пути РПЛ». В нём «Балтика» попала в группу D. В этом квартете она сыграет с тольяттинским «Акроном» и московскими ЦСКА и «Локомотивом». Группу А составили «Зенит», «Рубин», «Ахмат» и «Торпедо». В квартет В отправили «Краснодар», московское «Динамо», «Крылья Советов» и «Сочи». В группе С сыграют между собой «Спартак», «Ростов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН».

«В Пути регионов сыграют 18 клубов Первой лиги, 16 команд Второй лиги „Дивизион А“, 39 команд Второй лиги „Дивизион Б“ и 15 любительских клубов. Матчи стартового тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдут с 29 по 31 июля. Первый раунд Пути регионов состоится 5-7 августа», — говорится в сообщении Российского футбольного союза.

Напомним, сезон Российской Премьер-лиги стартует 18 июля. В период до 21-го числа балтийцы на «ВТБ-Арене» встретятся с «Динамо». Во второй игровой день калининградцев ждёт поединок со «Спартаком». Он должен состояться с 25 по 28 июля. Первый домашний матч кампании запланирован на 1-4 августа. В этот день на «Ростех Арену» приедет московское «Торпедо». Главный тренер клуба Андрей Талалаев заявил, что два домашних матча за первые семь туров для «Балтики» — «счастливая случайность».