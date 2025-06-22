Талалаев о двух домашних матчах в первые семь туров РПЛ: счастливая случайность

Андрей Талалаев высказался о календаре нового сезона Российской Премьер-лиги, по которому калининградская «Балтика» за первые семь туров проведёт всего два домашних матча. Слова тренера приводит «Матч ТВ».

«Вышел проект календаря, и я не знаю, может быть, счастливая случайность — в семи турах всего два матча дома. Ну, так бывает. Поэтому наши мысли сейчас — это правильно и рационально укомплектоваться, вложить все, что мы хотели в эти 26 дней подготовки, которые есть у нас, и чтобы не травмировались мои футболисты. Придет день матча, и вы найдете правильные слова, как преподнести то, что будет происходить на поле. Мы сможем настроить игроков на то, чтобы они показали свои лучшие качества», — заявил Талалаев.

Календарь РПЛ 2025/2026 стал известен 20 июня. Сезон стартует 18 июля. В период до 21-го числа балтийцы на «ВТБ-Арене» встретятся с «Динамо». Во второй игровой день калининградцев ждёт поединок со «Спартаком». Он должен состояться с 25 по 28 июля. Первый домашний матч кампании запланирован на 1-4 августа. В этот день на «Ростех Арену» приедет московское «Торпедо».

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото. При этом тренер призвал болельщиков клуба не настраивать себя на то, что команда будет бороться за чемпионство РПЛ, при этом закрепиться в высшем дивизионе калининградцам, по его словам, «будет легко». Генеральный директор Равиль Измайлов заявил, что клуб намерен увеличить стоимость билетов на домашние матчи в сезоне 2025/2026.