Московское «Торпедо» исключили из числа участников Премьер-лиги

Московское «Торпедо» исключили из числа участников Российской Премьер-лиги сезона 2025/2026 за попытку организации договорных матчей. Решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РПЛ на заседании 10 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Отмечается, что руководство клуба предприняло минимум три попытки организовать игру с заранее известным исходом. Договорные матчи планировались на финише сезона Первой лиги 2024/2025 с московской «Родиной», екатеринбургским «Уралом» и ярославским «Шинником». За это наказаны также два сотрудника клуба. Бывший генеральный директор Валерий Скородумов лишён права заниматься любой футбольной деятельностью на 10 лет. Владельца «Торпедо» Леонида Соболева отстранили на 5 лет. Помимо этого, «автозаводцы» должны будут выплатить штраф в 5 млн рублей.

«Мы ожидали другого результата. Но оценку справедливости и законности принятого решения дадут наши юристы. Нас исключили только из РПЛ. „Торпедо“ будет жить. Решение, будет ли клуб выступать в Первой лиге, будет принято в ближайшее время», — отреагировал на решение КДК нынешний гендир «Торпедо» Сергей Синяев, его слова привёл «Чемпионат».

На момент публикации новости неизвестно, кто заменит москвичей в новом сезоне Российской Премьер-лиги, который стартует 18 июля. «Спорт Экспресс» пишет, что место «Торпедо» может достаться «Оренбургу».