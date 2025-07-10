Московское «Торпедо» исключили из числа участников Премьер-лиги

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Балтика

Московское «Торпедо» исключили из числа участников Российской Премьер-лиги сезона 2025/2026 за попытку организации договорных матчей. Решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РПЛ на заседании 10 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Отмечается, что руководство клуба предприняло минимум три попытки организовать игру с заранее известным исходом. Договорные матчи планировались на финише сезона Первой лиги 2024/2025 с московской «Родиной», екатеринбургским «Уралом» и ярославским «Шинником». За это наказаны также два сотрудника клуба. Бывший генеральный директор Валерий Скородумов лишён права заниматься любой футбольной деятельностью на 10 лет. Владельца «Торпедо» Леонида Соболева отстранили на 5 лет. Помимо этого, «автозаводцы» должны будут выплатить штраф в 5 млн рублей.

«Мы ожидали другого результата. Но оценку справедливости и законности принятого решения дадут наши юристы. Нас исключили только из РПЛ. „Торпедо“ будет жить. Решение, будет ли клуб выступать в Первой лиге, будет принято в ближайшее время», — отреагировал на решение КДК нынешний гендир «Торпедо» Сергей Синяев, его слова привёл «Чемпионат».

На момент публикации новости неизвестно, кто заменит москвичей в новом сезоне Российской Премьер-лиги, который стартует 18 июля. «Спорт Экспресс» пишет, что место «Торпедо» может достаться «Оренбургу».

«Автозаводцы» вернулись в РПЛ по итогам прошедшего сезона Первой лиги. В нём они стали вторыми, уступив чемпионство калининградской «Балтике». Команда Андрея Талалаева в первом домашнем матче РПЛ должна была сыграть именно с «Торпедо». Эта игра была запланирована на начало августа.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter