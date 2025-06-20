Стартовые игры нового сезона Премьер-лиги «Балтика» проведёт в Москве

Российская Премьер-лига опубликовала календарь нового сезона чемпионата страны. В первых двух турах калининградская «Балтика» сыграет в Москве. Информация об этом опубликована на официальном сайте РПЛ.

Сезон стартует 18 июля. В период до 21-го числа балтийцы на «ВТБ-Арене» встретятся с «Динамо». Во второй игровой день калининградцев ждёт поединок со «Спартаком». Он должен состояться с 25 по 28 июля. Первый домашний матч сезона запланирован на 1-4 августа. В этот день на «Ростех Арену» приедет московское «Торпедо».

Следующим грандом российского футбола, с которым встретится «Балтика», станет «Локомотив». Сыграть с железнодорожниками предстоит 15-18 августа в Калининграде. С 12 по 15 сентября на «Ростех арену» приедет санкт-петербургский «Зенит». 26-29 сентября балтийцы встретятся с ЦСКА в Москве. Поединок с чемпионами России, «Краснодаром», состоится с 7 по 9 ноября.

В осенней части Премьер-лиги команды сыграют 18 матчей. Она завершится 8 декабря. Возобновится первенство 27 февраля. Весеннюю часть чемпионата «Балтика» откроет игрой с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото. Андрей Талалаев призвал болельщиков клуба не настраивать себя на то, что команда будет бороться за чемпионство РПЛ, при этом закрепиться в высшем дивизионе калининградцам, по его словам, «будет легко». Генеральный директор Равиль Измайлов заявил, что клуб намерен увеличить стоимость билетов на домашние матчи в сезоне 2025/2026.