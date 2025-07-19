Калининградцев приглашают на бесплатные открытые тренировки по игровым танцам

Все новости по теме: Спорт

Калининградцев приглашают на бесплатные открытые тренировки по командным игровым танцам (10+). Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Тренировки подходят для участников от 10 лет и старше, без ограничений по состоянию здоровья. Это отличная возможность весело провести время на свежем воздухе, зарядиться энергией и освоить новые танцевальные движения в дружеской атмосфере. Почему стоит присоединиться: интересные и динамичные тренировки; подходит для любого уровня подготовки; возможность заниматься всей семьёй; бесплатно и на свежем воздухе», — говорится в анонсе.

Открытые тренировки для участников 50+ и семейных групп будут проходить по средам с 10:00 до 11:00 в парке «Центральный». Место сбора: в хорошую погоду на площадке напротив Театра кукол; в дождь — под крышей сцены или у монумента В. Высоцкому. Для участников в возрасте 10+ и семейных групп тренировки будут проводиться по пятницам с 14:00 до 15:00 на сцене у Летнего озера.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter