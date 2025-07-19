Калининградцев приглашают на бесплатные открытые тренировки по игровым танцам

Калининградцев приглашают на бесплатные открытые тренировки по командным игровым танцам (10+). Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Тренировки подходят для участников от 10 лет и старше, без ограничений по состоянию здоровья. Это отличная возможность весело провести время на свежем воздухе, зарядиться энергией и освоить новые танцевальные движения в дружеской атмосфере. Почему стоит присоединиться: интересные и динамичные тренировки; подходит для любого уровня подготовки; возможность заниматься всей семьёй; бесплатно и на свежем воздухе», — говорится в анонсе.

Открытые тренировки для участников 50+ и семейных групп будут проходить по средам с 10:00 до 11:00 в парке «Центральный». Место сбора: в хорошую погоду на площадке напротив Театра кукол; в дождь — под крышей сцены или у монумента В. Высоцкому. Для участников в возрасте 10+ и семейных групп тренировки будут проводиться по пятницам с 14:00 до 15:00 на сцене у Летнего озера.