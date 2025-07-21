«Локомотив» остался без золота в финале Кубка России по пляжному волейболу

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Калининградский «Локомотив» остался без золотых медалей в финале Кубка Росси по пляжному волейболу. Решающие игры турнира прошли в Санкт-Петербурге 20 июля.

«Локо-2» в составе с Ариной Ряжновой и Елизаветой Лудковой в матче за третье место оказался сильнее московской «Академии». Калининградки обыграли Дарью Мастикову и Елизавету Макарову со счётом 21:16 и 21:14 и забрали бронзу Кубка России.

В финале дуэт «Локомотива-1» из Марии Егоровой и Марии Лазуренко встречался со столичным «Динамо» в лице Надежды Макрогузовой и Екатерины Шевцовой. Московская команда оказалась сильнее: динамовцы обыграли железнодорожниц со счётом 2:1, а «Локомотив» финишировал на второй строчке.

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