В Калининграде анонсировали приезд хоккеиста «Локомотива» с Кубком Гагарина

В Калининград 24 июля приедет хоккеист ярославского «Локомотива» Никита Черепанов. Вместе с собой он привезёт Кубок Гагарина. Об этом сообщил дворец спорта «Янтарный» в своём телеграм-канале.

Встреча со спортсменом пройдёт в комплексе 24 июля в 11:00 (0+). Гостей мероприятия ждут открытый диалог с хоккеистом и автограф-сессия. Отмечается, что вход будет свободным для всех желающих.

«Приглашаем Вас на уникальное событие — встречу со знаменитым российским хоккеистом, защитником команды ХК „Локомотив“, ставшим чемпионом Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2024/2025. Никита Черепанов представит главный трофей турнира — легендарный Кубок Гагарина!» — говорится в сообщении.

В сезоне 2024/2025 Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии железнодорожники в пяти матчах обыграли челябинский «Трактор». Этот титул стал первым в истории ярославского клуба. Помимо этого, «Локомотив» выиграл также регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.