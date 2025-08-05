В России планируют сократить количество иностранных футболистов в клубах РПЛ

Министр спорта России Михаил Дегтярёв анонсировал ужесточение лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге. Об этом чиновник заявил в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что оптимальной власти видят формулу «пять на поле, десять в заявке команды». Обсуждать планируется только горизонт и плавность введения. Так, у многих клубов Премьер-лиги есть иностранцы на долгосрочных контрактах, что Минспорта учитывает.

Приказ об ужесточении лимита на легионеров хотят подписать в 2025 году, чтобы облегчить клубам планирование. Дегтярёв пояснил, что нововведение не будут применять в этом сезоне, а начнут со следующего. Снижение количества иностранцев, по заявлениям чиновника, будет плавным.

«Часто слышу как аргумент против лимитов о международных футбольных турнирах. Очень приятные разговоры. Воодушевляют. Как с кем из футбола ни поговоришь — все со всеми за рубежом в контакте, богатое прошлое, великое будущее. Только общение нужно подчинить государственным интересам. Можем помочь собрать великий обоз или великое футбольное посольство — и вперёд. В штабы международных федераций. А пока надо давать практику молодым российским игрокам», — заявил Дегтярёв.

Министра спросили об отношении российских клубов к изменению лимита на легионеров. Чиновник заявил, что власти работают «в интересах российского спорта и миллионов поклонников спорта». По словам Дегтярёва, ужесточение лимита на легионеров затронет «немногих, но влиятельных». В их число входят агенты игроков, некоторые функционеры и лжеинвесторы. «Это не те люди, на чьё мнение мы должны ориентироваться», — резюмировал министр спорта России.

Сейчас клубы Российской Премьер-лиги могут заявлять до 13 иностранных футболистов на сезон. На поле одновременно могут находиться только восемь из них. По состоянию на 5 августа в калининградской «Балтике» на стартовавшую кампанию РПЛ заявлены девять легионеров: Кевин Андраде, Натан Гассама, Диего Луна, Эльдар Чивич, Айман Мурид, Штефан Ковач, Тентон Йенне, Чинонсо Оффор и Брайян Хиль. Статус иностранных футболистов не присваивается спортсменам из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Например, Юрий Ковалёв, являющийся гражданином Беларуси, легионером в РПЛ не считается.

Калининградский спортивный журналист Виталий Макаров считает это решение «палкой о двух концах». По его словам, если говорить о движении игроков к национальной сборной России, то ужесточение лимита будет «во благо». Так, засилье иностранных футболистов — это практически закрытая дорога молодым спортсменам в основу команд. Из-за этого юные футболисты вынуждены пробиваться в большие клубы России через Первую или Вторую лиги. С другой стороны, сейчас сборная страны исключена из международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА, а команды — без Еврокубков.

«В целом, если рассматривать с точки зрения оздоровления российского футбола, то это однозначно, наверное, правильное решение. Мы понимаем, что сейчас уже российских топ-клубах практически не остается российских футболистов и тренеров, которые решают какие-то основные и поставленные руководством команды задачи.

Перед задачей „во что бы то ни стало попасть в призы или выиграть какой-нибудь кубок“ они [клубы и тренеры], естественно, будут во что бы то ни стало идти к этой динамичной цели. И вопрос о воспитании молодых футболистов, я думаю, будет на пятом-седьмом месте», — разъяснил эксперт.