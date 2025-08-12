В среду «Балтика» в Москве сыграет во втором туре Пути РПЛ Кубка России

Все новости по теме: Балтика

В среду, 13 августа, «Балтика» в Москве сыграет во втором туре Пути РПЛ Кубка России. На «РЖД арене» калининградский клуб встретится с «Локомотивом» в 17:30 (0+).

За всю историю команды играли между собой 15 раз. Шесть матчей пришлись на Премьер-лигу, пять — на Кубок. Ещё два раза клубы встречались в товарищеских матчах.

В этих играх девять раз победителем выходил «Локомотив». «Балтика» была сильнее лишь однажды — в рамках контрольной встречи. Пять матчей завершились вничью.

16 августа «Балтика» и «Локомотив» сыграют уже в пятом туре Российской Премьер-лиги. Встреча в Калининграде запланирована на 14:00 (0+). Перед очной встречей в чемпионате команды занимают первое и пятое места соответственно. Железнодорожники опережают балтийцев на четыре очка.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter