В среду «Балтика» в Москве сыграет во втором туре Пути РПЛ Кубка России

В среду, 13 августа, «Балтика» в Москве сыграет во втором туре Пути РПЛ Кубка России. На «РЖД арене» калининградский клуб встретится с «Локомотивом» в 17:30 (0+).

За всю историю команды играли между собой 15 раз. Шесть матчей пришлись на Премьер-лигу, пять — на Кубок. Ещё два раза клубы встречались в товарищеских матчах.

В этих играх девять раз победителем выходил «Локомотив». «Балтика» была сильнее лишь однажды — в рамках контрольной встречи. Пять матчей завершились вничью.

16 августа «Балтика» и «Локомотив» сыграют уже в пятом туре Российской Премьер-лиги. Встреча в Калининграде запланирована на 14:00 (0+). Перед очной встречей в чемпионате команды занимают первое и пятое места соответственно. Железнодорожники опережают балтийцев на четыре очка.