Горвласти анонсировали праздник «Территория спорта» в Калининграде

Калининградцев и гостей города приглашают принять участие в ежегодном спортивном празднике «Территория спорта» (0+). Мероприятие пройдет 23 августа сразу на двух городских площадках: на территории Верхнего озера и в скейт-вело-парке под вторым эстакадным мостом. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В программе мероприятия: открытые тренировки, соревнования, показательные выступления и мастер-классы с участием профессиональных тренеров и спортсменов. «Приходите всей семьей. Пробуйте себя в новых видах спорта, выбирайте свой вид физической активности, вдохновляйтесь на занятия спортом, выигрывайте призы и подарки, встречайтесь с единомышленниками и друзьями. Будет интересно и спортивно», — обещают организаторы.

Программа праздника на набережной Верхнего озера (ул. Пролетарская, 118):

12.00 — 12.10 — торжественное открытие мероприятия;

12.10 — 12.20 — награждение тренеров проекта «Дворовый тренер»;

12.20 — 12.30 — старт забега на 2025 метров «Эстафета огня олимпиады народов мира в Калининграде»;

12.45 — 13.30 — мастер-класс по боксу от заслуженного мастера спорта России, вице-чемпиона мира, бронзового призёра чемпионата Европы, многократного победителя международных турниров Алексея Валерьевича Шайдулина;

13.30 — 17.30 — соревнования по боксу «Открытый ринг»;

12.00 — открытая тренировка по воркаут-троеборью в формате соревнований;

12.00 — соревнования по воркаут фристайлу от воркаут команды KTA;

12.00 — мастер-класс по нардам от Федерация нард Калининградской области;

12.00 — мастер-класс по слэклайну от KoenigSlack;

12.00 — мастер-класс по жонглированию от студии жонглирования и оригинального жанра «UP»;

12.00 — 16.00 — четырехчасовой йога-марафон от ведущих преподавателей йоги проекта «Йога в парке»;

13.00 — 16.00 соревнования «ФИТНЕС-БИТВА»;

12.00 — открытая тренировка по смешанным единоборствам;

12.00 — показательные выступления по каратэ и кобудо;

12.00 — открытая тренировка по парусному спорту;

12.00 — открытая тренировка Зумба;

12.00 — мастер-класс по скакалке (Роуп скипинг);

12.00 — открытая тренировка по чир хип хопу и фристайлу;

13.00 — открытая тренировка и показательные выступления спортсменов по воздушной гимнастике;

12.00 — открытое пространство для игры в шахматы;

— интерактивная программа для всей семьи «Здоровое отечество»;

17.30 — 18.00 Закрытие мероприятия.

В скейт-велопарке под вторым-эстакадным мостом (Московский пр-т, 76) с 12.00 до 16.30 пройдут соревнования среди райдеров по дисциплинам: самокат, МТБ, BMX, скейтборд и отборочные соревнования проекта «Академия самокатного спорта», с 16.30 — 17.45 — финалы соревнований среди райдеров по дисциплинам: самокат, МТБ, BMX, скейтборд с 17.45 — 18.00 состоится награждение победителей.