В калининградском «Локомотиве» сменился тренер-статистик

Все новости по теме: Локомотив

Изображения: ВК «Локомотив»

В калининградском «Локомотиве» в штабе Андрея Воронкова сменился тренер-статистик. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Команду покинул Денис Барджеев. Белорусский специалист работал в «Локомотиве» с 2018 года. За этот период калининградцы стали трехкратными чемпионами России, обладателями Кубка и Суперкубка страны. Барджеева на этом посту сменил Никита Медведев.

«Прежде Никита Медведев работал в командах „Локомотив-Изумруд“ (Екатеринбург), „Факел“ (Новый Уренгой), „Ярославич“ (Ярославль), а также в молодежных сборных России!» — представил нового тренера «Локомотив».

