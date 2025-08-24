Сегодня «Балтика» сыграет на выезде с «Сочи» в шестом туре Премьер-лиги

Все новости по теме: Балтика

В воскресенье, 24 августа, калининградская «Балтика» сыграет в шестом туре Российской Премьер-лиги с «Сочи» в выездном матче. Игра запланирована на 19:00 (0+).

За всю историю клубы сыграли между собой девять раз. В пяти матчах побеждал «Сочи». У «Балтики» лишь одна победа над соперником в рамках Первой лиги. При этом к шестому туру команды подходят, находясь на полярных позициях в турнирной таблице. Сочинцы расположились на последнем месте с одним очком в активе. Балтийцы — шестые с девятью пунктами. При этом у коллектива Андрея Талалаева игра в запасе.

Балтийцы анонсировали игру шестого тура РПЛ как первую в мини-турнире «Кубок морского боя». Помимо калининградцев и сочинцев, участие в нём примет махачкалинское «Динамо».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter