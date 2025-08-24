Сегодня «Балтика» сыграет на выезде с «Сочи» в шестом туре Премьер-лиги

В воскресенье, 24 августа, калининградская «Балтика» сыграет в шестом туре Российской Премьер-лиги с «Сочи» в выездном матче. Игра запланирована на 19:00 (0+).

За всю историю клубы сыграли между собой девять раз. В пяти матчах побеждал «Сочи». У «Балтики» лишь одна победа над соперником в рамках Первой лиги. При этом к шестому туру команды подходят, находясь на полярных позициях в турнирной таблице. Сочинцы расположились на последнем месте с одним очком в активе. Балтийцы — шестые с девятью пунктами. При этом у коллектива Андрея Талалаева игра в запасе.

Балтийцы анонсировали игру шестого тура РПЛ как первую в мини-турнире «Кубок морского боя». Помимо калининградцев и сочинцев, участие в нём примет махачкалинское «Динамо».