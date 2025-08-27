Два с пенальти: «Балтика» проиграла ЦСКА в третьем туре Кубка России

Фото: телеграм-канал ФК «Балтика»

Калининградская «Балтика» проиграла московскому ЦСКА в матче третьего тура Пути РПЛ Кубка России. Матч прошёл 27 августа на «Ростех Арене» и завершился со счётом 0:2.

Балтийцы выглядели не хуже соперника. Первый тайм прошёл на равных. Во втором отрезке игры армейцы заработали два пенальти. На 78-й и 90-й минутах их реализовал Иван Обляков.

В следующем матче калининградцы в Самаре встретятся с «Акроном». Игра седьмого тура Премьер-лиги пройдёт 31 августа. Начало игры запланировано в 12:30 (0+).

