«Балтика» обыграла «Акрон» в матче седьмого тура Премьер-лиги

Калининградская «Балтика» обыграла тольяттинский «Акрон» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла в Самаре 31 августа и завершилась со счётом 0:2 в пользу балтийцев, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».



Калининградцы вышли вперёд уже в начале встречи. На 2-й минуте Кевин Андраде, получив скидку от Натана Гассама, отправил мяч в пустые ворота. Удвоить преимущество балтийцам удалось к перерыву: на 41-й минуте это сделал Максим Петров, который отправил снаряд в нижний дальний угол ворот хозяев.

По итогам семи туров Премьер-лиги «Балтика» набрала 15 очков. После своего матча она расположилась на промежуточном втором месте таблицы чемпионата. Следующий матч футболисты Андрея Талалаева проведут после паузы на матчи сборных. 14 сентября в Калининград приедет петербургский «Зенит». Начало матча запланировано в 16:00 (0+).