В Балтийске анонсировали «Большую экопробежку»

В пятницу, 26 сентября, в Балтийске состоится «Большая экопробежка» (3+). Как сообщили в минприроды Калининградской области, событие приурочено ко Всемирному дню морей.

В программе: спортивно-музыкальная разминка и зарядка на свежем морском воздухе с движением «Чистый четверг» и клубом Amberman, экологическая акция (уборка побережья) с раздельным сбором отходов (пластик, стекло, металл). Также участников пробежки ждут интерактив от ГП КО «Единая система обращения с отходами» и спортивные игры в пляжный теннис совместно с Калининградской областной федерацией тенниса.

Начало мероприятия в 11:00 у памятника Елизавете Петровне в Балтийске.

