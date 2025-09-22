В Калининграде пройдёт турнир памяти погибшего в Донбассе Артёма Бернгардта

Артём Бернгардт. Фото предоставлено организаторами
Федерация хоккея Калининградской области анонсировала турнир «Балтийский лёд 2025» (6+), который посвящён памяти гвардии лейтенанта Артёма Бернгардта.

«Артём восемь лет тренировался и играл в детской команде „Янтарная звезда“, — сообщают организаторы турнира. — Он был чемпионом и призером областных и международных турниров. Закончил 9 классов в лицее № 49 города Калининграда, был выпускником морского кадетского корпуса. После окончания Новосибирского высшего военного командного общевойскового училища в 2022 году был назначен командиром штурмового взвода 15-й гвардейской Александрийской бригады и направлен в зону проведения Специальной военной операции».

В октябре 2022 года «Новый Калининград» сообщал, что Артём Бернгардт погиб в бою 26 сентября 2022 года на Краснолиманском направлении. Он был посмертно награждён орденом Мужества .

Турнир «Балтийский лёд 2025» пройдёт 26-28 сентября 2025 года в спортивном комплексе «Трудовые резервы» (ул. Горького, д.83).

