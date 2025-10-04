«10000 шагов к жизни»: в Калининграде готовят «масштабное физкультурное мероприятие»

В Калининграде планируют провести акцию, приуроченную ко Всероссийскому дню ходьбы — «10 000 шагов к жизни» (0+). Как сообщает пресс-служба горадминистрации, «масштабное физкультурное мероприятие» откроется в пятницу, 10 октября, на площадке музея «Фридландские ворота» (центральная сцена).

«Гости смогут увидеть показательные выступления профессиональных спортсменов. Все желающие получат возможность испытать свои силы в выполнении нормативов ВФСК ГТО. Опытные инструкторы будут оказывать помощь и давать ценные советы. <...>Врачи по спортивной медицине ГБУЗ „Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области“ проведут консультации. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе будет организована тренировка по скандинавской ходьбе.<...> На спортивной площадке „Выполни упражнение — получи Приз“ участники смогут посоревноваться в различных конкурсах и играх», — уточнили в горадминистрации.

Программа:

14.30 — 14.45 — регистрация участников;

15.00 — открытие мероприятия, вручение знаков ВФСК ГТО;

15.15 — 15.30 — разминка участников;

15.30 — старт участников на дистанцию;

15.30 — 17.00 — прохождение участников по согласованному маршруту.