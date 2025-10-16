В Калининграде пройдет велоэкскурсия об истории авиаполка «Нормандия-Неман»

БФУ им. И. Канта приглашает на исторические велосипедные экскурсии «Колесо истории». Очередная встреча будет посвящена истории авиаполка «Нормандия-Неман» (12+). Как сообщает пресс-служба университета, велоэкскурсия пройдёт 18 октября в 12:00.

«Маршрут несложный, поэтому приветствуются дети и подростки, но в сопровождении взрослых. В Калининграде, в самом центре города, стоит памятный знак в честь летчиков авиаполка „Нормандия-Неман“. К сожалению, некоторые жители Калининграда не знают, в честь кого установлен этот знак. Историки БФУ им. И. Канта расскажут много нового про историю нашего края, нашей страны, про судьбы людей, ставших героями своего времени», — добавили в пресс-службе.

Экскурсию проводят эксперты Музея советского детства и Калининградского велотуристического клуба. Старт от кафе «Авиатор» (быв. аэродром Девау, перекресток улиц Пригородной и Молодой гвардии). К участию приглашаются все желающие на велосипедах, знающие и сооблюдащие правила дорожного движения. Длина маршрута — 16 км. Остановки на лекции будут от 5 до 10 минут. Финиш у корпуса БФУ на ул. Чернышевского.

Количество участников ограничено, требуется предварительная регистрация.